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فاروق جعفر يهدد بالاستقالة من غزل المحلة

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فاروق جعفر يهدد بالاستقالة من غزل المحلة فاروق جعفر يهدد بالاستقالة من غزل المحلة

/أ ش أ/ هدد فاروق جعفر المدير الفني لفريق نادي غزل المحلة، بتقديم استقاله عقب هزيمته في مباراته مع "المقاولون العرب" بأربعة أهداف مقابل لاشيء، وذلك حال عدم تدعيم الفريق بحارس مرمى ومهاجمين اثنين.

وقال جعفر، إنه سيتقدم بطلب لإدارة النادي لتحقيق المطالب قبل انتهاء موعد فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف أن فريقه أصيب بإحباط قبل مواجهة المقاولون العرب بدقائق نتيجة تعرض مهدي سليمان حارس مرمى الفريق الأساسي للاصابة أثناء عملية الإحماء قبل المباراة، مما أربك حسابات الجهاز الفني، وأثر على تركيز اللاعبين، حيث تم الدفع بالحارس الاحتياطي ناصر فاروق.

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