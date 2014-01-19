"the voice":هل تصدق التوقعات بفوز فريق صابر هذا العام؟

لم تكن الحلقة الرابعة من مرحلة "الصوت وبس" في برنامج the voice على مستوى الحلقات السابقة، حيث شهدت تراجعاً ملحوظاً في اختيار المواهب رغم حفاظها على الحد الأدنى، حيث لم يمر أي موهبة ملفتة للنظر.

فرق المدربين على وشك أن تكتمل، حيث توزعت الأصوات المتأهلة على فرق المدربين الأربعة، وضمّ الفنان كاظم الساهر 12 موهبة لفريقه، في حين ضمّت الفنانة شيرين عبد الوهاب 11 موهبة، أما الفنانان صابر الرباعي وعاصي الحلاني فقد تعادلا بـ 9 مواهب.

لوحظ في هذه الحلقة تأني وتريث المدربين في لفّ الكراسي والتأني لاختيار المشتركين حيث ساد جو من الدهشة لغناء فتاة تهيأ للمدربين بأنها طفلة. ولم يتم اختيارها رغم ثنائهم على صوتها، وما لفت المدربين الأربعة هو صوت المشترك كرار من العراق الذي اختار أن يكون في فريق شيرين رغم استدارة عاصي له في البداية ومدحه بعبارة "دخل الله اللي خلقك".

برز واضحاً تعاطف كاظم وعاصي مع المواهب التي تقدم الأغاني الوطنية، إيماناً منهم بقدرة الشباب العربي على التغيير وتقديم الحب لأوطانهم، حيث استطاعت هذه المواهب أن تمسّ قلب عاصي وكاظم ربما لأنهما قدما الأغاني الوطنية أكثر من شيرين وصابر.

موهبة خليجية

رغم قلة ضمّ المدربين لمواهب خليجية، نجح صابر في ضمّ موهبة خليجية لشاب يدعى عبد العزيز المعنى يملك صوتاً يميزه عن غيره من المشتركين، وبدا المتابعون على مواقع التواصل الإجتماعي يتوقعون فوز فريق صابر هذا العام نظراً لامتلاكه أجمل الأصوات التي يمكن أن تنافس باقي المواهب.

كذلك لم ينس المتابعون المشتركة في الحلقة الماضية مروى ناجي وقدراتها الصوتية، ومراهنة الأكثرية على فوزها هذا العام،وهي المشتركة التي أثارت الجدل طيلة الأسبوع الفائت بسبب معرفتها السابقة بشيرين وعدم اختيار الأخيرة لها.

حافظ المدربون على طبيعتهم المعتادة وهم كسبوا الرهان لغاية الآن بأنهم يشكلون حالة عائلية بات يلاحظها الجمهور، ويتمتعون بانسجام كبير، وكل عضو يستطيع أن يقنع جمهوره المتابع له بأنه الأفضل رغم التنافس الحاصل.

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