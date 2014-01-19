CBC و"الحديدي" و"ستار أكاديمي" يحصلون على المركز الأول في استفتاء مجلة "دير جيست"

كتب : محمد عاشور السبت 18-01-2014 23:46

أعلنت مجلة "دير جيست" عن حصول قناة cbc وCBC دراما على المركز الأول بلقب أفضل قناة مسلسلات، والإعلامية لميس الحديدي على أفضل مذيعة لعام 2013، وبرنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي" على أفضل برنامج, وذلك وفقا للاستفتاء السنوي الذي أجرته المجلة والصادر عن آراء الجمهور.

وأعلنت الجائزة رسميا، اليوم ، وستتسلم الدكتورة منار الأمين، المدير التنفيذي لمجموعة قنوات cbc الجائزة، فيما تتسلم الإعلامية لميس الحديدي جائزتها بنفسها.

وكانت شبكة قنوات CBC وعلى رأسها قناة CBC Extra قد قدمت خلال يومي الاستفتاء على الدستور في الثلاثاء والأربعاء الماضيين نقلا للأحداث أولا بأول على الهواء مباشرة من مختلف اللجان المنتشرة في 27 محافظة، عبر برنامج "مصر تنتخب المستقبل"، في تغطية خاصة لعملية الاستفتاء على الدستور من خلال عرض 30 شاشة مصغرة عبر الشاشة الرئيسية، وشملت التغطية أفكارا جديدة وتناول مختلف من خلال البيانات الإحصائية والتناول التفصيلي والعميق للحدث من زواياه المختلفة.

وتفوقت القناة على الكثير من القنوات الإخبارية، وقدمت الأفضل في تقنيات الصورة من بين القنوات المصرية، واستخدمت كافة الأشكال التليفزيونية في التغطية سواء داخل الاستوديو أو خارجه، وقد أثنى عدد من خبراء الإعلام على الخدمة التي قدمتها القناة في شكلها الجديد، ونالت رضاء المشاهدين.