أبو زيد يعتذر عن عدم الظهور مع يوسف الحسيني في "السادة المحترمون"

كتب : محمد عاشور الأحد 19-01-2014 00:11

اعتذر طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، عن عدم ظهوره في حوار تليفزيوني في برنامج "السادة المحترمون"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، كان مقررا له، اليوم في الحادية عشر مساء، بعد تقديمه استقالته رسميا من منصبه.

وقال الحسيني إن أبو زيد اعتذر عن عدم اللقاء، مشيرا إلى أنه أغلق هاتفه، ولا يستقبل مكالمات.

وأشار الحسيني إلى أنه يلتمس العذر لأبو زيد، موضحا أنه علم أنه يجلس حاليا مع مستشاريه لدراسة موقفه الحالي من الاستقالة.

كانت تقارير صحفية أشارت إلى تقدم أبو زيد باستقالته من منصبه، على خلفية قرار حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، بتجميد حل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة حسن حمدي، إلا أن الحكومة أكدت عدم إخطارها رسميا بالأمر.