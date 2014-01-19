أخبار عاجلة

د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين -
نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب -
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر -
توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 28.5 مليار دولار -
فيديو| خالد يوسف: راجع للفن من جديد.. ولن أعتزل السياسة -
«اليايات ومهمات وسائل النقل» تستهدف 16 مليون جنيه أرباح خلال 2017 -
«نيازا» تتوقع 314 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالى المقبل -
فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
وزير البيئة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى التعاون في مجالات المياه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

أبو زيد يعتذر عن عدم الظهور مع يوسف الحسيني في "السادة المحترمون"

Google+ Print
أبو زيد يعتذر عن عدم الظهور مع يوسف الحسيني في "السادة المحترمون" أبو زيد يعتذر عن عدم الظهور مع يوسف الحسيني في "السادة المحترمون"

كتب : محمد عاشور الأحد 19-01-2014 00:11

اعتذر طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، عن عدم ظهوره في حوار تليفزيوني في برنامج "السادة المحترمون"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، كان مقررا له، اليوم في الحادية عشر مساء، بعد تقديمه استقالته رسميا من منصبه.

وقال الحسيني إن أبو زيد اعتذر عن عدم اللقاء، مشيرا إلى أنه أغلق هاتفه، ولا يستقبل مكالمات.

وأشار الحسيني إلى أنه يلتمس العذر لأبو زيد، موضحا أنه علم أنه يجلس حاليا مع مستشاريه لدراسة موقفه الحالي من الاستقالة.

كانت تقارير صحفية أشارت إلى تقدم أبو زيد باستقالته من منصبه، على خلفية قرار حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، بتجميد حل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة حسن حمدي، إلا أن أكدت عدم إخطارها رسميا بالأمر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول