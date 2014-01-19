صباحي: قطر أصغر من أن تحسم أي قرار في مصر

كتب : جهاد أحمد السبت 18-01-2014 23:13

قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، إن قطر أصغر من أن تحسم أي شيء في مصر، مؤكدا أن سوء الإدارة القطرية لن تنسينا أن القطريين أخوة لنا، مضيفا أنه على قطر أن تراجع نفسها لأنها أخطأت.

وتوقع صباحي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "الحياة اليوم"، استمرار دعم السعودية والإمارات لمصر في الفترة المقبلة، لأن استقرار مصر يعني استقرار دول الخليج كافة.

وأكد أن دعم دول الخليج لمصر يحق استقرارهم وحمايتهم، مشددا على ضرورة اتباع سياسة الاعتماد على النفس، وأن مصر تحتاج لإعادة صياغة علاقاتها الخارجية.

وتمنى صباحي أن تكون علاقة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية ودية ندية، وأن تخرج من إطار التبعية التي عانينا منها كثيرا، مؤكدا أن التقرب المصري الروسي أمر جيد ويمثل ضبطا للموازين المختلة.

ومن ناحية أخرى، أكد صباحي أنه يدعم الشعب السوري وإرادته، متمنيا أن تسفر "جنيف 2" عن حل يرضي السوريين.