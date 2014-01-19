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إصابة جنديين أحدهما على الحدود الإسرائيلية ومصرع مواطن بسيناء

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إصابة جنديين أحدهما على الحدود الإسرائيلية ومصرع مواطن بسيناء إصابة جنديين أحدهما على الحدود الإسرائيلية ومصرع مواطن بسيناء

منفذ كرم سالم

أصيب جندى على الحدود المصرية مع إسرائيل بمحافظة شمال سيناء برصاص مهربين، بينما أصيب جندى آخر من مسلحين ، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج .

وأعلن مصدر أمنى مساء اليوم أن الجندى “أحمد س . ر” 21 عاما من قوات الأمن المركزى بوسط سيناء، قد أصيب بطلق نارى في الفخذ الأيسر أثناء وجوده في محل خدمته عند العلامة الدولية رقم 14 الواقعة جنوب ميناء رفح البرى ومنفذ كرم سالم ، حيث أطلق عليه مهربون النار خلال محاولتهم التهريب إلى إسرائيل ، مما أدى إلى إصابته ، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج .

ومن جهة أخرى أصيب جندى آخر يدعى “صبرى م . ر” 22 عاما بطلق نارى وشظايا في القدمين برصاص مسلحين على الطريق الدولى ( الشيخ زويد / رفح ) ، وتم نقله أيضا إلى المستشفى لتلقى العلاج، كما أصيب في نفس الواقعة شخص مدنى يدعى سالم “أ . س ” 36 عامًا بطلق نارى في الوجه .

أ ش أ

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