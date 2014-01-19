مسؤول عسكري ليبي: انسحاب المسلحين من قاعدة "تمنهنت" العسكرية

كتب : أ.ش.أ منذ 14 دقيقة

أعلن معاون الحاكم العسكري بمدينة "سبها" الليبية، حسن العياط، انسحاب المسلحين من قــاعدة "تمنهنت" العسكرية بعد ورود معلومات عن إمداد قادم للجيش الليبي.

وقال العياط- في تصريح له مساء اليوم- إن المسلحين قاموا بالاستيلاء على عدد من الآليات والأسلحة والذخائر من قاعدة "تمنهنت" الجويــة، موضحا أنه تم تحرير الحاكم العسكري الذي تم محاصرته من قبل المسلحين بمقره، مشيرا إلي أن المسلحين ينتمون إلى قبيلتي "المقارحة" و"القذاذفه" .

وكان رئيس الوزراء علي زيدان، قد صرح في وقت سابق من اليوم: إنه توجد مواجهات بين مجموعة صغيرة من العناصر المعادية دخلت إلى قاعدة "تمنهنت" بمدينة سبها وأن هذه المواجهات ستحسم خلال الساعات القادمة.

وكانت الغرفة الأمنية المشتركة بطرابلس قد رفعت حالة التأهب القصوى وذلك لتأمين العاصمة من أية خروقات أمنية، وطالبت الغرفة في بيان، اليوم، أفرادها للالتحاق فورا بها، كما طالبت أبناء الشعب بالتعاون معها حفظا للأمن والاستقرار بالعاصمة .

يشار إلي أن رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي قد دعت في وقت سابق ،منتسبي الدروع التابعة لها وغرفة ثوار ليبيا للالتحاق فوراً بوحداتهم بكامل أسلحتهم ومعداتهم وعلى القادة والآمرين التواصل مع رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.