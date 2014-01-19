21 قتيلا على الأقل في سلسلة هجمات في بغداد

كتب : أ.ف.ب منذ 4 دقائق

قتل 21 شخصا على الأقل وجرح اكثر من 60 آخرين، أمس، في بغداد في سبع هجمات استهدف أحدها مركزا تجاريا، وفق ما أفادت مصادر أمنية.

وشملت الهجمات التي تم تنفيذ ستة منها بواسطة سيارات مفخخة، أحياء في العاصمة العراقية هي المنصور والنهضة والطوبجي والصرافية والعامرية. ووقعت هذه الهجمات قرابة الساعة 7:30 بالتوقيت المحلي، في الوقت الذي يخرج فيه الناس إلى المقاهي والمطاعم أو المحال التجارية.

واستهدف أحد هذه الهجمات، مركز المنصور التجاري، أحد أحدث المجمعات التجارية في العاصمة العراقية والذي تزوره عائلات ومجموعات من الشبان لارتياد المطاعم ودور السينما. وقتل خمسة أشخاص وجرح 12 آخرون في الهجوم.

وبعد الهجوم، أصبح المكان مهجورا بعدما اندفع رواد المجمع إلى الخارج ووضعت القوى الأمنية قيودا على التنقلات في الحي ومنعت السيارات من دخول المنطقة أو مغادرتها.

وانفجرت سيارة مفخخة أخرى في حي الطوبجي قرب سجن للأحداث. وقامت القوى الأمنية بضرب طوق أمني في المنطقة خشية فرار معتقلين، وقتل 4 أشخاص في هذا الهجوم وجرح 13 آخرون بحسب مسؤولين.

وأفاد مسؤول في وزارة الداخلية أن 23 معتقلا فروا بعد الهجوم إلا أن قناة "العراقية" التلفزيونية الحكومية، أشارت من جهتها إلى أن السلطات منعت حصول عمليات فرار، وفي مناطق أخرى في بغداد، تم استهداف محطة لنقل الركاب وجسر.

وتأتي أعمال العنف هذه في الوقت الذي تخوض فيه القوات الحكومية معارك في غرب البلاد لمحاولة استعادة السيطرة على مدينة الفلوجة وعدد من احياء مدينة الرمادي التي يسيطر عليها مسلحون إسلاميون.