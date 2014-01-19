كمال أحمد: معرض البحرين للطيران حقق نقلة نوعية بعدد الشركات المشاركة

قال كمال أحمد وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لمجلس التنمية الاقتصادية، إن معرض البحرين الدولى للطيران 2014 حقق نقلة نوعية من حيث حجم مشاركة الشركات والعارضين والوفود المدنية والعسكرية.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن كمال أحمد، خلال مؤتمر صحفى، أن جميع شاليهات المعرض بيعت بصورة مسبقة، خاصة مع تضاعف عدد الشركات العارضة إلى 120 شركة من مختلف أنحاء العالم ودخول أسماء عالمية جديدة، إضافة إلى تواجد أكثر من 29 وفدا مدنيا وعسكريا يمثلون 18 دولة، إضافة إلى عرض 106 طائرات على أرضية قاعدة الصخير الجوية.

وبين كمال أحمد أن اللجنة العليا تسعى إلى الحفاظ على النوعية الرفيعة للمعرض خلال السنوات المقبلة، مع استقطاب المزيد من كبرى الشركات العالمية فى نسخة 2016 والتى تم تحديد موعدها خلال الفترة 19-21 يناير 2014، بحيث تتم تنمية المعرض نوعا وكما.

ولفت إلى أن أكثر من 60% من الشركات العارضة أبدت اهتمامها والتزامها بالحضور والمشاركة فى معرض البحرين الدولى للطيران بنسخته الرابعة 2016، منوها فى نفس الوقت بتميز معرض البحرين هذه السنة باستقطاب كبار اللاعبين فى صناعة الطيران العالمية من المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا والصين والهند وتركيا إضافة إلى الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وغيرها.

وتوقع أن يتم استثمار 45 مليار دولار فى قطاع الطيران والملاحة الجوية على مستوى المنطقة خلال السنوات الخمس القادمة، مبديا تفاؤله من استفادة السوق الخليجية من هذه الاستثمارات، خاصة وأن حجمها يزداد قيمة بحوالى 1.5 تريليون دولار.

وبشأن مجريات خطة إعادة هيكلة شركة طيران الخليج، أكد كمال أحمد أن الشركة تسير على المسار الصحيح منذ مرور 11 شهراً على خطة اعادة الهيكلة، مؤكدا أن الشركة ماضية فى التحسن والتحول إلى زيادة الإيرادات وتطوير الخدمات بما يرضى جميع أذواق الزبائن.

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