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تأجيل إضراب الصيادلة إلى 5 فبراير المقبل

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تأجيل إضراب الصيادلة إلى 5 فبراير المقبل تأجيل إضراب الصيادلة إلى 5 فبراير المقبل
الصيادلة: تأجيل الإضراب لإعطاء مهلة للجنة الأزمات لتنفيذ ما وعدت به

كتب : محمد مصري السبت 18-01-2014 22:55

قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة، خلال اجتماعه اليوم، تأجيل الإضراب الجزئي للصيادلة، والذي كان مقررًا له الأربعاء 22 يناير، إلى يوم 5 فبراير المقبل؛ لإعطاء مهلة للجنة الأزمات لتنفيذ ما وعدت به ولحين انتهاء المفاوضات مع المسؤولين.

ومن المقرر أن يشمل الإضراب الصيدليات الأهلية؛ للمطالبة بحل أزمة مرتجعات الأدوية والضرائب التي تعاني منها الصيدليات.

كان وفد من النقابات الطبية الأربعة "الصيادلة، والأطباء، والأسنان، والبيطرين" عقد لقاء مع لجنة الأزمات الخميس الماضي، والتي تضم عددا من الشخصيات أبرزهم اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع، ومساعد وزير الداخلية، ووزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط، ووزير المالية أحمد جلال؛ لبحث أزمة مشروع قانون الكادر وإيجاد حلول لها.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، إن اللقاء كان إيجابيا للغاية وتم الاتفاق على تلبية مطالب الصيادلة وعلى رأسها احتساب السنة التي يقضيها الصيدلي بالتدريب سنة أقدمية ليتساوى بذلك مع أطباء الأسنان، إضافة إلى تطبيق مشروع قانون كادر المهن الطبية على الصيادلة العاملين بقطاع الأعمال والتأمين الصحي والمستشفيات الجامعية والجهات الرقابية، فضلا عن الموافقة على تنفيذ الشق الإداري لمشروع قانون كادر المهن الطبية، والذي يعطي الصيدلي الحق في تولي المناصب الإدارية والقيادية على أساس الكفاءة الإدارية والخبرة.

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