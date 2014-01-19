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الأهلي : الغاء رئيس الوزراء قرار وزير الرياضة أنصف مجلس إدارة النادي

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الأهلي : الغاء رئيس الوزراء قرار وزير الرياضة أنصف مجلس إدارة النادي الأهلي : الغاء رئيس الوزراء قرار وزير الرياضة أنصف مجلس إدارة النادي

الأهلي

أكد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي، أن قرار الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بإيقاف قرار طاهر أبو زيد وزير الرياضة بحل مجلس إدارة النادي، أنصف المجلس.

وقال النادي الأهلي في بيان عبر موقعه الاليكترونى الرسمي على الانترنت، “أنصف الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن حسن حمدي من القرار الباطل الذي صدر عن وزير الرياضة دون أي سند قانوني،  وتنتظر إدارة النادي الأهلي وصول اخطار رسمي من مجلس الوزراء الذي حافظ علي رغبة أعضاء الجمعية العمومية، وحافظ علي استقرار النادي واستكمال المجلس مسيرته الناجحة والحافلة بالعديد من البطولات و الانجازات”.

جدير بالذكر أن طاهر أبو زيد وزير الدولة لشئون الرياضة، كان قد قرر اليوم السبت وقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي، وتعيين مجلس إدارة جديد بشكل مؤقت برئاسة عادل هيكل نجم الأهلي السابق.

أ ش أ

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