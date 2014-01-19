الرقابة تنفي رسميا منع عرض فيلم الميدان

أصدرت الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، بيانا رسميا، قالت فيه أنها لم تمنع عرض فيلم الميدان الوثائقي للمخرجة جيهان نجيم في مصر، عكس ما أشيع في الأونة الأخيرة، وقال د.أحمد عواض رئيس الرقابة أن الشركة المنتجة للفيلم لم تتقدم بطلب رسمي بعرض الفيلم جماهيريا حتى ترفضه الرقابة وفي حال تقدم الشركة بهذا الطلب ستقوم الرقابة بإتخاذ كافة الاجراءات التي ينص عليها القانون مشيرا إلى أن الرقابة سمحت في الفترة الأخيرة بعرض العديد من الأفلام التي لم يكن لتمر في مراحل أخرى .

وقال عواض أن الرقابة وافقت من قبل على عرض نسخة فيلم الميدان المرشح حاليا للأوسكار ضمن فعاليات بانوراما الفيلم الأوروبي لكن نسخة الفيلم نفسها لم تصل مصر على حد بيان صدر عن المنتجة ماريان خوري منظمة البانوراما

وتهيب الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية بوسائل الإعلام عدم نشر أخبار غير دقيقة حول منع الرقابة للأفلام حتى لا تقدم الصحف والقنوات المصرية ما يمكن وصفه بالدعاية المجانية لهذه الأفلام .

كانت الرقابة قد منحت مؤخرا فيلم “لامؤاخذة” ترخيص بالعرض الجماهيري بدون أي ملاحظات، كما كررت الفعل نفسه مع فيلم “أسرار عائلية” بعد قيام الشركة المنتجة بتنفيذ ملاحظات لجنة التظلمات .