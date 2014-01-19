نائب رئيس الزمالك يستقيل احتجاجًا على قرار الببلاوي بوقف حل مجلس الأهلي

تقدم مدحت بهجت نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المؤقت باستقالته، وذلك اعتراضًا على قرار رئاسة الوزراء الخاص بإيقاف قرار وزير الدولة لشئون الرياضة بحل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي لحين دراسته.

وكان طاهر أبوزيد وزير الدولة لشئون الرياضة قد أصدر قرارًا السبت بإحالة مجلس إدارة الأهلي برئاسة حسن حمدي لنيابة الأموال العامة وإيقاف قرار مده وتعين عادل هيكل رئيسًا مؤقتًا لمجلس إدارة الأهلي.

جدير بالذكر أن مدحت بهجت كان أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة ممدوح عباس والذي قام طاهر أبوزيد بحله في وقت سابق، وقام بتعين بهجت ضمن المجلس المؤقت الحالي برئاسة كمال درويش.