ماغي أبو غصن: محبة الناس الحقيقة تظهر عند شباك التذاكر

أكدت الفنانة ماغي أبو غصن إنها تحرص على التواجد تلفزيونياً وسينمائياً بشكل متواز، وفي دردشة مع "سيدتي نت" قالت "السينما والتلفزيون مجالان مكملان لبعضهما، لأن الفنان الذي يثبت نفسه في التلفزيون يلحقه الناس الى السينما، والجهد الذي يبذله تلفزيونياً يقطفه سينمائياً، لأن محبة الناس الحقيقة تظهر عند شباك التذاكر".

في المقابل نفت ماغي أبو غصن أن تكون مظلومة تلفزيونياً، لأن أدوار البطولة النسائية تُحصر عادة بأسماء معينة بالرغم من أن زوجها منتجاً، وأوضحت "تنتظرني مشاريع مهمة جداً، ولأن زوجي منتج فإنني لا أتأثر كثيراً في هذا الموضوع بل أكثر ما يهمني هو الدور حتى لو كان إسمي أولاً أو ثانياً".

وعن أهمية تجربتها العربية خارج لبنان والفائدة التي قدمتها لها كممثلة قالت ماغي"هي قدمت لي الكثير، لأنني إكتسبت خبرة كبيرة من خلال النجوم السوريين الذين تتلمذت على أيديهم. ولكن الفنان مهما كان معروفاً عربياً وغير معروف في بلده فأنه يشعر أن ثمة شيء ما ينقصه وان فرحته ليست كاملة، تماماً كما يحصل مع العروس عندما يتغيب اهلها عن في ليلة فرحها".

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