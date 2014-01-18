مصطفى يونس: سأعتصم أمام الوزراء.. وحمدي أقوى من مبارك ومرسي

قال مصطفى يونس المكلف من قبل وزارة الدولة لشؤون الرياضة بعضوية مجلس إدارة الأهلي إنه سيعتصم بعد إلغاء القرار.

كان طاهر أبو زيد وزير الدولة لشؤون الرياضة قد قرر إقالة مجلس إدارة الأهلي برئاسة حسن حمدي، وتعيين أخر يقوده عادل هيكل ومعه في العضوية مصطفى يونس.

ثم قرر رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي تعطيل القرار لأسباب إدارية، ما هاجمه مصطفى يونس عبر قناة المحور.

وقال يونس: "سأعتصم أمام مجلس الوزراء.. هل سيقود الببلاوي منظومة الرياضة عوضا عن الوزارة!".

ثم تابع "لا أعلم سر ما يحدث.. حسن حمدي أقوى من حسني مبارك ومحمد مرسي وحبيب العادلي".

وصرح يونس "معلوماتي أن أبو زيد سيستقيل من وزارة الرياضة".