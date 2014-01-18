' استقالة طاهر أبو زيد ' .. والوزارة: لم يصلنا أي شيء بعد

تقدم طاهر أبو زيد باستقالته من منصب وزير الدولة لشؤون الرياضة، بحسب ما أكدته مصادر مختلفة منها مصطفى يونس أحد المشاركين في الأزمة.

الأزمة بدأت حين قرر أبو زيد حل مجلس إدارة الأهلي، مع منح رئاسة النادي الأحمر لعادل هيكل بدلا من حسن حمدي.

ثم قرر حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء تجميد القرار، وهو ما أغضب أبو زيد.

وقال يونس عبر قناة المحور: "طاهر أبو زيد استقال.. وأنا أدعم هذا القرار لأن مجلس الوزراء أخطأ".

من جانبه، أكد مجلس الوزراء أن أبو زيد لم يرسل بعد أي شيء مكتوب يفيد استقالته.

وصرح عماد البناني المدير التنفيذي بالوزارة "لم يصلنا أي شيء حتى الآن فيما يخص ذلك".