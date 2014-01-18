الأهلي يدرس مقاضاة أبو زيد بتهمة التشهير

قرر الأهلي التوجه للقضاء ضد طاهر أبو زيد وزير الدولة لشؤون الرياضة.

ويتهم مجلس إدارة الأهلي برئاسة حسن حمدي، أبو زيد بالتشهير بالنادي الأحمر ومن يعملون على إدارة المنظومة.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي أيضا سيتقدم بشكوى للرئيس المؤقت للجمهورية عدلي منصور ضد أبو زيد، على خلفية ما دار يوم الاثنين.

أبو زيد أصدر قرارا بحل مجلس إدارة الأهلي، وإسناد مسؤولية إدارته لعادل هيكل مع أعضاء منهم مصطفى يونس.

لكن الأهلي توجه لمجلس الوزراء، الذي قرر عن طريق رئيسه حازم الببلاوي تعطيل إجراءات طاهر أبو زيد.

ويرى الأهلي أن أبو زيد في حيثيات قراره بإقالة مجلس الإدارة قد تسبب في التشهير والإساءة لسمعة النادي الأحمر.

وكان أبو زيد قد اتهم الأهلي بعدم انتهاج مسار الدولة بعد ثورة 30 يونيو وأنه تغاضى عن أخونة النادي، بالإضافة إلى إقحام السياسة في الرياضة، مع مخالفات مالية فجة.

وبعد تعطيل القرار من قبل الببلاوي، وسعيا للحفاظ على سمعة الأهلي من وجهة نظر أعضاء مجلس إدارته، يدرس النادي مقاضاة أبو زيد.