ملف – الأهلي VS أبو زيد

قرر طاهر أبو زيد وزير الرياضة حل مجلس إدارة الأهلي برئاسة حسن حمدي وتعيين عادل هيكل رئيسا للنادي.

لتتحرك إدارة المارد الأحمر وتصعد الأمر على كافة الأصعدة، حتى يتدخل حازم الببلاوي رئيس الوزراء ويقرر إيقاف قرار أبو زيد.

ويعرض FilGoal.com فيما يلي تغطيته للأزمة منذ اندلاعها وحتى نهايتها.

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