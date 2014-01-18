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ملف – الأهلي VS أبو زيد

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ملف – الأهلي VS أبو زيد ملف – الأهلي VS أبو زيد

قرر طاهر أبو زيد وزير الرياضة حل مجلس إدارة الأهلي برئاسة حسن حمدي وتعيين عادل هيكل رئيسا للنادي.

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لتتحرك إدارة المارد الأحمر وتصعد الأمر على كافة الأصعدة، حتى يتدخل حازم الببلاوي رئيس الوزراء ويقرر إيقاف قرار أبو زيد.

ويعرض FilGoal.com فيما يلي تغطيته للأزمة منذ اندلاعها وحتى نهايتها.

حل مجلس إدارة الأهلي وإحالته للنيابة.. وعادل هيكل رئيسا

مصطفى يونس: الأمر ليس انتقاميا وقبلت المهمة من أجل الغلابة

عادل هيكل: أرحب بالمهمة وأتمنى مساندة الجماهير من أجل الأهلي

الأهلي يلجأ للفيفا واللجنة الأوليمبية والقضاء المصري ضد أبو زيد

مجلس الوزراء يوقف قرار أبو زيد بحل مجلس الأهلي

مصطفى يونس: سأعتصم أمام الوزراء.. وحمدي أقوى من مبارك ومرسي

"استقالة طاهر أبو زيد".. والوزارة: لم يصلنا أي شيء بعد

الأهلي يدرس مقاضاة أبو زيد بتهمة التشهير

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فيديو اليوم السابع

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