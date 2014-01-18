الجربا: طاولة "جنيف" ممر لتحقيق مطالب الثورة والخلاص من الأسد

كتب : أ.ف.ب السبت 18-01-2014 22:08

أكد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا، مساء اليوم، أن الهدف الوحيد للمعارضة من المشاركة في مؤتمر "جنيف-2"، هو تحقيق مطالب الثورة كاملة، وعلى رأسها إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد ومحاكمته.

وقال الجربا- في كلمة القاها من إسطنبول ونقلت مباشرة عبر شاشات التليفزيون- الطاولة بالنسبة لنا ممر في اتجاه واحد إلى تنفيذ كامل لمطالب الثوار بلا أدنى تعديل وعلى رأسها تعرية السفاح من سلطاته كاملة، تمهيدا لسوقه إلى عدالة الله والتاريخ وقوانين البشر.

وأضاف، أحمد الجربا، ندخل مؤتمر جنيف بعد مشاورات طويلة انتهت بالرأي السوري الحر إلى الدخول على نية خلاص سوريا من الباغي إن لم يكن بالسيف فبغيره وبالسيف معا، وتابع قائلا: ومن يعتقد إننا سندخل جنيف لننسى مرحلة خلت هو ملتبس مشتبه.

واشار رئيس الائتلاف السوري المعارض- في محاولة واضحة لطمأنة معارضي المشاركة في المفاوضات- "يا ثورة 200ألف شهيد، قسما بدمائهم لن نرضى إلا أن ننجز ما قضوا من أجله، ولسنا قلة ولا ضعافا ومعنا أحرار العالم، فلن تقوى مرتزقة الحقد الطائفي الأعمى ولن يخدعنا مجددا نظام المخادعة.

وأكد الجربا، أن الائتلاف يشارك في "جنيف-2"، واضعا نصب عينيه الأمانة الثقيلة الغالية المتمثلة بـ "دماء شهدائنا وأنين الجرحى وعذابات الأسرى والمهجرين في الأرض، متوعدا بالقضاء على رأس الشر ومحاكمة وملاحقة دولية لآخر مرتزق شحنه إلى أرضنا، في إشارة إلى التكفيريين ومقاتلي حزب الله.

ووصف مسؤول المعارضة السورية، المرحلة القادمة بأنها محطة جديدة في ثورتنا ولحظة فاصلة، مؤكدا عدم التخلي عن العمل العسكري، وتابع الجربا قائلا: سنترك أغصان الزيتون تعانق فوهات البنادق حتى النصر المبين.

وقال الجربا: ندخل مرفوعي الهامات ليسمع من لم يسمع بعد أو لا يريد أن يسمع ويرى مذبحة العصر وأكبر مجازره، ونقول لبعض حماة القاتل المجرم في هذا العالم والجوار، لقد صدعتم رؤوسنا بمحاربة النازية المدانة والبشعة. ألم تروا كل يوم وكل ساعة كم محرقة بالبراميل كم محرقة بالبراميل ترسل، على أجساد الرضع وأمهاتهم؟، مضيفا "نريد "جنيف-2"، صراحة لمواجهة الإرهاب الذي مارسه النظام السوري.

وجدد رئيس الائتلاف السوري، اتهام النظام السوري باستقدام تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" إلى سوريا، ليبيع العالم وهم الإرهاب والأقليات، وها هو يذبح جميع الأقليات مع الأكثرية بسيف "داعشه" وسيوف إرهابيي حزب الله ومرتزقة الحرس الثوري الإيراني وآخرين.