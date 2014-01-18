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النظام الغذائى الأمثل لمرضى التهاب الكبدى المصاحب بدوالى المرىء

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النظام الغذائى الأمثل لمرضى التهاب الكبدى المصاحب بدوالى المرىء النظام الغذائى الأمثل لمرضى التهاب الكبدى المصاحب بدوالى المرىء

تعد أهم أسباب القىء الدموى الإصابة بمرض التليف الكبدى المصاحب بدوالى المرىء، وذلك نتيجة زيادة فى ضغط الدم داخل الوريد الكبدى وانسداد مجرى الوريد.

تقدم الدكتورة آمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، إن النظام الغذائى لمرضى التليف الكبدى المصاحب دوالى المرىء وهو كالتالى:
> يجب تناول الطعام مطهى جيدا، الذى يسهل مضغه وبلعه حتى يمر بسهولة خلال المرىء، ويجب تقسيم الوجبات إلى وجبات صغيرة متعددة من 4-6 وجبات يوميا:

1- تناول العصائر الطازجة والمركبة مثل الموز باللبن ويجب أن تكون جميع السوائل فاترة لا ساخنة أو باردة.
> 2- تناول الأطعمة مضروبة فى الخلاط حتى لا تؤذى المرىء.
> 3- تناول الأغذية الغنية بفيتامين (ك) مثل السبانخ- الخس- البقدونس - الحبوب.
> 4- تناول الأغذية الغنية بالحديد مثل الكبدة- اللوبيا العسل الأسود - البليلة- اللحوم.
> وتقدم استشارى السمنة والنحافة بعض الأطعمة التى لا بد من تجنبها:
> 1- الطعام الصلب مثل الخبز الناشف - المقرمشات - عظام أو شوك الأسماك - بذور الفاكهة - قطع اللحم الكبيرة بدون مضغ.
> 2- المواد الحريفة مثل الشطة وقرون الفلفل والفلفل الأسود - المخللات - الخل.
> 3- تناول الفاكهة الحمضية مثل البرتقال البلدى - الليمون - عصير الطماطم.
> 4- الشاى الثقيل - القهوة المركزة ويفضل إضافة اللبن.
> 5- شرب السوائل المثلجة أو الساخنة جدا حتى لا تؤدى لحدوث نزيف من الدوالى يجب تقشير الفاكهة والخضروات وإزالة البذر منها.

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