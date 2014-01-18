ضعف الكالسيوم من أسباب الظهور المبكر للأسنان عند الأطفال

بعض الأطفال يولدون ويوجد لديهم ضعف فى الكالسيوم نتيجة لسوء تغذية الأم أثناء الحمل أو عدم الرضاعة الطبيعية، وذلك يؤثر على صحة الأسنان عند الطفل ويؤدى إلى الظهور المبكر للأسنان فى بعض الحالات.

تقول الدكتورة بسمة موسى أستاذ طب الأسنان جامعة القاهرة، إن ضعف الكالسيوم عند الأطفال يؤثر على صحة الأسنان عند الطفل، حيث يؤثر على ترسيب الكالسيوم فى الأسنان، مما يعد ذلك من أسباب ظهور الأسنان بشكل سريع عند بعض الأطفال، لافتة أن ظهور الأسنان بشكل سريع ليست علامة جيدة وتكون نتيجة لضعف كالسيوم أو لحدوث خلل فى أجهزة الجسم عند الطفل.

تضيف أستاذ طب الأسنان أن من أعراض ضعف الكالسيوم عند الأطفال وجود قلة وكثافة بحجم العظام وحدوث خلخلة بالأسنان أو سقوط مبكر للأسنان عند الأطفال، لافتة أن المراحل الغذائية فى المراحل الأولى للطفل ضرورية جدا للوقاية من ضعف الكالسيوم، كما أن الرضاعة الطبيعية للأم تعمل على تغذية الطفل وتقى من ضعف الكالسيوم.

كما حذرت "بسمة" بعض الأمهات الذين يعطون أطفالهم المشروبات الغازية التى تحتوى على حمض الفوسفورك، الذى يسبب هشاشة وذوبان العظام، مشيرة أن الأطفال فى سن ظهور الأسنان الدائمة يكن حجم وكثافة العظام قليل لأن الطفل يتناول المياه الغازية التى تسبب هشاشة العظام فى حالة وجود سوء تغذية فيتم سقوط الأسنان.

توضح الطبيبة أن لعلاج ضعف الكالسيوم يجب أن تتم تغذية الطفل تغذية جيدة بتناول البيض والسمك والجوافة مع أخذ أدوية تزيد من نسبة الكالسيوم فى الجسم، ومن الممكن فى المراحل المبكرة لضعف الكالسيوم أن يتم تثبيت الأسنان.

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