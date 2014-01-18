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عمرو موسى: قطر وتركيا ستعيدان مواقفهما تجاه مصر بعد استكمال خارطة الطريق

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عمرو موسى: قطر وتركيا ستعيدان مواقفهما تجاه مصر بعد استكمال خارطة الطريق عمرو موسى: قطر وتركيا ستعيدان مواقفهما تجاه مصر بعد استكمال خارطة الطريق

كتب : محمد عاشور السبت 18-01-2014 20:08

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن حل أي مشاكل في في علاقاتها بالخارج لابد أن يبدأ من الداخل، موضحًا أن ضعف الموقف الداخلي ينعكس على علاقتنا بالخارج، وتحديدًا دول الجوار.

وأضاف موسى، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "MBC مصر"، أنه متأكد أن قطر وتركيا ستعيدان مواقفهما تجاه مصر بعد استكمال خارطة الطريق.

وأكد موسى أن إقرار الدستور ما هو إلا مجرد بداية لتنفيذ خارطة الطريق، مشيرًا إلى أنه من الأفضل استمرار حتى إجراء الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هي التي ستحسم مصير جبهة الإنقاذ الوطني.

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