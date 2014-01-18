محمود مسلم: قرار حل "مجلس الأهلي" ثم وقفه يثبت اضطراب وفشل حكومة الببلاوي

كتب : محمد عاشور السبت 18-01-2014 20:33

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، مدير تحرير جريدة "الوطن"، إنه لو كان في مكان طاهر أبوزيد وزير الرياضة، لنسق قبل اتخاذ حل قرار مجلس إدارة النادي الأهلي مع رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية.

وأضاف مسلم، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، أن النادي يعتبر أكبر حزب في مصر بشعبيته الكبيرة، مشيرا إلى أن هذه القضية ستزيد الأمور اضطرابا، خاصة وأن جماهير الزمالك سيقولون "اشمعنى رجعتوا مجلس الأهلي".

وأشار مسلم إلى أن حكومة الببلاوي أثبتت فشلها واضطرابها، ولابد من رحيلها، مضيفا أن حيثيات قرار حل مجلس الأهلي لم تكن واضحة.