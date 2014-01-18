أخبار عاجلة

د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين -
نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب -
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر -
توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 28.5 مليار دولار -
فيديو| خالد يوسف: راجع للفن من جديد.. ولن أعتزل السياسة -
«اليايات ومهمات وسائل النقل» تستهدف 16 مليون جنيه أرباح خلال 2017 -
«نيازا» تتوقع 314 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالى المقبل -
فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
وزير البيئة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى التعاون في مجالات المياه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

محمود مسلم: قرار حل "مجلس الأهلي" ثم وقفه يثبت اضطراب وفشل حكومة الببلاوي

Google+ Print
محمود مسلم: قرار حل "مجلس الأهلي" ثم وقفه يثبت اضطراب وفشل حكومة الببلاوي محمود مسلم: قرار حل "مجلس الأهلي" ثم وقفه يثبت اضطراب وفشل حكومة الببلاوي

كتب : محمد عاشور السبت 18-01-2014 20:33

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، مدير تحرير جريدة "الوطن"، إنه لو كان في مكان طاهر أبوزيد وزير الرياضة، لنسق قبل اتخاذ حل قرار مجلس إدارة النادي الأهلي مع رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية.

وأضاف مسلم، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، أن النادي يعتبر أكبر حزب في بشعبيته الكبيرة، مشيرا إلى أن هذه القضية ستزيد الأمور اضطرابا، خاصة وأن جماهير الزمالك سيقولون "اشمعنى رجعتوا مجلس الأهلي".

وأشار مسلم إلى أن حكومة الببلاوي أثبتت فشلها واضطرابها، ولابد من رحيلها، مضيفا أن حيثيات قرار حل مجلس الأهلي لم تكن واضحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية