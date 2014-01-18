أخبار عاجلة

د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين -
نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب -
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر -
توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 28.5 مليار دولار -
فيديو| خالد يوسف: راجع للفن من جديد.. ولن أعتزل السياسة -
«اليايات ومهمات وسائل النقل» تستهدف 16 مليون جنيه أرباح خلال 2017 -
«نيازا» تتوقع 314 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالى المقبل -
فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
وزير البيئة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى التعاون في مجالات المياه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صورة - بينتو يتباهي بعضلاته

Google+ Print
صورة - بينتو يتباهي بعضلاته صورة - بينتو يتباهي بعضلاته

برشلونة، (إفي): تباهى حارس برشلونة الثاني خوسيه مانويل بينتو اليوم بتناسقه الجسدي على حساباته بعدة شبكات اجتماعية.

ونشر اللاعب صورة له تبرز عضلاته ومنتصف جسمه العلوي عاري على حساباته بشبكات (فيسبوك) و(تويتر) و(إنستاجرام) الاجتماعية وكتب تحتها "البعض يقول أنني كبير في السن".

وأضاف بينتو "ما أقوله هو أن لدي 38 عاما من الخبرة.. ما رأيكم؟".

يذكر أن بينتو يلعب دائما دور الرجل الثاني في حراسة مرمى الفريق بعد فيكتور فالديس الذي سيرحل عن النادي الكتالوني بنهاية الموسم.

وعلى الرغم من أن هذا الأمر كان سيمثل له فرصة للعب أساسيا إلا أن ادارة النادي تسعى للتعاقد مع حارس جديد، سيكون غالبا مارك أندريه تير شتيجن من بروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع