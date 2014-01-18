صورة - بينتو يتباهي بعضلاته

برشلونة، (إفي): تباهى حارس برشلونة الثاني خوسيه مانويل بينتو اليوم بتناسقه الجسدي على حساباته بعدة شبكات اجتماعية.

ونشر اللاعب صورة له تبرز عضلاته ومنتصف جسمه العلوي عاري على حساباته بشبكات (فيسبوك) و(تويتر) و(إنستاجرام) الاجتماعية وكتب تحتها "البعض يقول أنني كبير في السن".

وأضاف بينتو "ما أقوله هو أن لدي 38 عاما من الخبرة.. ما رأيكم؟".

يذكر أن بينتو يلعب دائما دور الرجل الثاني في حراسة مرمى الفريق بعد فيكتور فالديس الذي سيرحل عن النادي الكتالوني بنهاية الموسم.

وعلى الرغم من أن هذا الأمر كان سيمثل له فرصة للعب أساسيا إلا أن ادارة النادي تسعى للتعاقد مع حارس جديد، سيكون غالبا مارك أندريه تير شتيجن من بروسيا مونشنجلادباخ الألماني.