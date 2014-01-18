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طائرات سلاح الجوى الليبى تراقب أى تحركات مشبوهة فى قاعدة الجفرة

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طائرات سلاح الجوى الليبى تراقب أى تحركات مشبوهة فى قاعدة الجفرة طائرات سلاح الجوى الليبى تراقب أى تحركات مشبوهة فى قاعدة الجفرة

قال مصدر مسئول بسلاح الجو الليبى، إن عددا من الطائرات التابعة للسلاح توجهت اليوم السبت إلى قاعدة الجفرة الجوية، وذلك للتمركز فيها استعدادا للانطلاق منها والقيام بطلعات جوية من خلالها لمراقبة أى تحركات لقوات مشبوهة فى منطقة الجنوب من داخل البلاد أو خارجها.

وأكد المصدر أن السلاح الجوى الليبى سيقوم بداية من اليوم بالقيام بطلعات جوية انطلاقا من قاعدة الجفرة الجوية للتحقق من أى تحركات فى منطقة الجنوب وغيرها من المناطق لمسلحين من داخل وخارج ليبيا، موضحا أن هذه الطائرات مجهزة بكافة أجهزة الاستطلاع وبالأسلحة لضرب أى محاولة لاختراق الحدود والأراضى الليبية.

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