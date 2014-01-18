الاعلامية كارن سلامة ضحية جديدة من ضحايا العنف في لبنان

اثار الحادث المؤسف الذي تعرضت له الاعلامية كارن سلامة استنكاراً كبيرة بين الناس، وهي قامت بنشر صور لها تظهر أثار كدمات ودماء على وجهها، بعد تعرضها للتعنيف والضرب المبرح من زوجها وقالت: "“ضربني ودعوسني" وحين لم أعد قادرة على تحمل الألم اضطررت لأن أستدعي رفاقي من شباب المستقبل".

"سيدتي نت" اتصلت بالإعلامية كارن سلامة للاستفسار عن صحتها فقالت ضاحكة "هذه الصورة هي "برومو" لبرنامجي الأسبوعي الجديد "برأيك" الذي سوف اتعاون فيه مع المخرج جاد شويري واستضيف خلاله شخصية ما ً للإضاءة على مشكلة بارزة حصلت في لبنان او في أي دولة عربية ، سواء كانت سياسية او اجتماعية او اعلامية او فنية . الكل اتصل للاستفسار عن وضعي، حتى أنني لم اعد استطيع الرد على كل الاتصالات الهاتفية. هذا الخبر ليس صحيحاً والصور غير حقيقية كل ما في الامر أنني جسدت من خلالها دور المرأة المعنفة".

وتابعت كارن " سيبدأ عرض البرنامج الثلاثاء المقبل على شاشة "المستقبل" ونحن عرفنا كيف فبركنا الخبر.... حتى زوجي تلقى الكثير من الاتصالات، وانهالت عليه الشتائم ولكن زوجي يعاملني بشكل راق جداً وهو حبيب قلبي".

وختمت كارن "الحلقة الاولى سوف استضيف فيها الاعلامية نضال الاحمدية وسنضيء خلالها على قضية "فاطمة" التي تعرضت للضرب على يد زوجها في طرابلس".

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