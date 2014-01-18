حفلات هلا فبراير تنطلق 6 من الشهر المقبل بمشاركة نخبة من نجوم الساحة العربية

كشفت اللجة المنظمة عن فعاليات مهرجان هلا فبراير عن الحفلات الغنائية المصاحبة للمهرجان والمقرر ان تنطلق يوم السادس من فبراير المقبل وذلك بمشاركة نخبة من نجوم الاغنية العربية وهم محمد عبده – عبدالله الرويشد – نبيل شعيل – نوال الكويتية – عمرو دياب – أليسا – مطرف المطرف – رابح صقر – بلقيس أحمد – شذى حسون – وليد الشامي – ماجد المهندس – ديانا حداد – نجوى كرم – عبادي الجوهر – جابر الكاسر – أحلام – جنات.

وتحدث في المؤتمر الذي ضم اعضاء اللجنة العليا للمهرجان كلا من المخرج احمد الدوغجي الذي سيتصدى لاخراج الحفلات ومسؤول مكتب روتانا في الكويت محمد الفضلي علما بان الحفلات تنظم بالتعاون بين شركة روتانا ومركز الرويشد حيص استهل الفضلي معربا عن سعادته بعودة التعاون بين روتانا ومهرجان هلا فبراير لاسيما على صعيد الحفلات ، من ثم تحدث المخرج احمد الدوغجي عن الحفلات باسهاب قائلا " مهرجان هلا فبراير محط انظار المنطقة ويكون هناك حرص جماهيري على حضور الحفلات ونحاول منذ انطلاق المهرجان عام 1999 ارضاء جميع الاطراف واريد الفت انتباه الحضور الى ان ابرام الاتفاق مع الفنانين يتوقف على ارتباطاتهما ونحن في توقيت يزخر بالمهرجانات والحفلات ما قد يربك المواعيد .

وحول الحفلات اضاف" لدينا 6 حفلات على مدار الشهر الحفلة الأولى : 6/2/2014عمر دياب واليسا ووليد الشامي الحفلة الثانية : 7/2/2014 محمد عبده ونوال الكويتية وجنات ، الحفلة الثالثة : 13/2/2014 عبادي الجوهر ، نجوى كرم ، شذى حسون الحفلة الرابعة: 14/2/2014 رابح صقر ، بلقيس ، مطرف المطرف، الحفلة الخامسة : 20/2/2014 عبد الله الرويشد ، ماجد المهندس ، ديانا حداد ، الحفلة السادسة : 21/2/2014 احلام ونبيل شعيل وجابر الكاسر، جميعا الحفلات تبدأ العاشرة مساء على مسرح صالة التزلج.

اما عن المحطات التي ستنقل الحفلات اوضح الدوغجي " تلفزيون دولة الكويت ومحطة روتانا يستصديان لبث الحفلات ومازلنا في طور الاتفاقات لحسم كافة التفاصيل المتعلقة بالبث على الهواء " وشدد الدوغجي على ان مهرجان فبراير اكثر من دعم الشباب واتاح لهم الفرص للظهور واشار الى ان الديكورات ستكون لافتة ورفض الدوغجي فكرة ان اغلب الاختيارات من داخل شركة روتانا وقال ان التعامل كان باحترافية بغض النظر عن الجهة التي ينتمي لها المطرب.

واكد الدوغجي ان الفنانة احلام لم تفرض على ادارة المهرجان وان مصلحة الحفلات فوق اي اعتبارات اخرى نفايا دخول بعض الاسماء في اللحظة الاخيرة ومؤكدا ان المفاوضات كانت تسير منذ فترة وصولا الى الشكل النهائي للحفلات " واكد المخرج الكويتي الخبر الذي نشرته سيدتي نت بخصوص عدم مشاركة الفنان عبد المجيد عبد الله بسبب رفض ادارة المهرجان تسجيل الحفلة وقال" الفنان عبد المجيد عبد الله لم يرفض وانما طلب ان يسجل الحفلة التي يظهر فيها لرغبته في ان يمكسج الصوت ونحن كادارة وجدنا صعوبة في تلبية طرلبه" لافتا الى اعتذار الفنان راشد الماجد عن كل المهرجانات .

وشدد الدوغجي ان مهرجان هلا فبراير ذو بعد عربي ولا يقتصر على نجوم الخليج فقط وانما يبرم اتفاقيات مع نجوم الساحة الفنية العربية لتلبية رغبات الجمهور العربي كافة.

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