بالصّور.. نسرين طافش تُحيّر جمهورها بين "الشّورت" والنِّقاب!

طلّات جديدة تظهر فيها الفنّانة السّوريّة نسرين طافش بين فترة وأخرى، كان آخرها وأغربها ظهورها بـ "النّقاب"، وقبلها بأيّام قليلة فقط ظهرت وهي ترتدي الشّورت عبر مجموعة صور نشرتها عبر صفحتها الرّسميّة على "فيس بوك".

ووقع جمهورها في حيرة حول التّناقض الحادّ في ملابس الفنّانة ما بين "الشّورت" والنّقاب، لتوضح نسرين أنّ صورتها وهي منقّبة مُسرّبة من كواليس مسلسلها "هدف سامي" الذّي صوّرته مؤخّراً، فيما ظهرت بالشّورت الأسود والجوارب الشّفّافة كـ "لوك شتوي جديد وهي المعروفة بمتابعها للموضة وعالم الأزياء.

وعلى الصّعيد الفنّي، تستعد طافش حاليّاً لتصوير فيلم سينمائي جديد يحكي عن القضيّة الفلسطينية، فيما اعتذرت عن بطولة مسلسل بدوي أردني إلى جانب الفنّان ياسر المصري.

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