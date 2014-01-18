أخبار عاجلة

د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين -
نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب -
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر -
توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 28.5 مليار دولار -
فيديو| خالد يوسف: راجع للفن من جديد.. ولن أعتزل السياسة -
«اليايات ومهمات وسائل النقل» تستهدف 16 مليون جنيه أرباح خلال 2017 -
«نيازا» تتوقع 314 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالى المقبل -
فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
وزير البيئة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى التعاون في مجالات المياه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

آلاف الأقباط يحتفلون بعيد الغطاس في كنائس الدقهلية

Google+ Print
آلاف الأقباط يحتفلون بعيد الغطاس في كنائس الدقهلية آلاف الأقباط يحتفلون بعيد الغطاس في كنائس الدقهلية

كتب : صالح رمضان منذ 2 دقيقة

توافد الآلاف من الأقباط بمدينة المنصورة وبمراكز وقرى محافظة الدقهلية على الكنائس للاحتفال بعيد الغطاس وذلك لأداء الصلوات والقداس.

وعززت مديرية أمن الدقهلية تواجدها في محيط الكنائس بقيادة العميد السعيد عمارة، مدير المباحث الجنائية، ومعاونة قوات الجيش التي شاركت بمدرعاتها في عملية التأمين.

من جانبه، قال القمص أفرايم عجايبي، كاهن كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة، إن اﻻحتفاﻻت بدأت منذ السادسة مساءً، وتستمر حتى الحادية عشر مساءً، وتتم الاحتفالات بالعيد بأداء الصلوات وسط جو بهيج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية

د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية

الشيخ خالد الجندى: إذا كثر الخبث فى المجتمع حق علينا العذاب

الشيخ خالد الجندى: إذا كثر الخبث فى المجتمع حق علينا العذاب

د.عبدالناصر عمر: انتشار التحرش الجنسى الجماعى "حرب نفسية"

د.عبدالناصر عمر: انتشار التحرش الجنسى الجماعى "حرب نفسية"

الشيخ خالد الجندى ينتقد مهاجمى فتاة الشرقية المتحرش بها

الشيخ خالد الجندى ينتقد مهاجمى فتاة الشرقية المتحرش بها