آلاف الأقباط يحتفلون بعيد الغطاس في كنائس الدقهلية

كتب : صالح رمضان منذ 2 دقيقة

توافد الآلاف من الأقباط بمدينة المنصورة وبمراكز وقرى محافظة الدقهلية على الكنائس للاحتفال بعيد الغطاس وذلك لأداء الصلوات والقداس.

وعززت مديرية أمن الدقهلية تواجدها في محيط الكنائس بقيادة العميد السعيد عمارة، مدير المباحث الجنائية، ومعاونة قوات الجيش التي شاركت بمدرعاتها في عملية التأمين.

من جانبه، قال القمص أفرايم عجايبي، كاهن كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة، إن اﻻحتفاﻻت بدأت منذ السادسة مساءً، وتستمر حتى الحادية عشر مساءً، وتتم الاحتفالات بالعيد بأداء الصلوات وسط جو بهيج.