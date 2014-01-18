"الناصري" بالشرقية يدعو للاحتشاد بالميادين لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير

كتب : نظيمة البحراوي منذ 35 دقيقة

دعا منصور الشتري، الأمين العام للحزب العربي الناصري بالشرقية، المصريين للاحتشاد بمختلف ميادين المحافظات لإحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، والتأكيد على ضرورة تحقيق المطالب التي قامت من أجلها الثورة "عيش، حرية، عدالة اجتماعية".

وأضاف الشتري، في تصريح لـ"الوطن"، أن المرحلة القادمة تتطلب توحد مختلف فئات الشعب من أجل بناء الوطن والتصدي لللإرهاب الغاشم وإفساد أية مخططات داخلية أو خارجية يدبرها أعداء البلاد لإسقاطها، لافتا إلى أن إقرار الدستور يعد أول مشاركة حقيقة من الشعب لإقرار مستقبله الذي ستكتمل ملامحه بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ودعا الشتري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، إلى الترشح للانتخابات الرئاسية باعتباره رجل المرحلة، والقادر على قيادة البلاد خلال تلك الفترة العصيبة.