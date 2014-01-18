الرائد السعودي قد يتعاقد مع المنياوي

أشارت العديد من التقارير الصحفية السعودية إلى وجود اتجاه داخل نادي الرائد السعودي للتعاقد مع صبري المنياوي المدير الفني للمصري البورسعيدي.

ويأتي قرار مسؤولي الرائد لتجهيز البديل في حالة رحيل المدرب الحالي نور الدين بن ذكري بعد سوء نتائج الفريق الفترة الماضية.

وكان بن ذكري قد أعلن عن نيته الرحيل بعد الهزيمة أمام النهضة صاحب المركز الأخير في الدوري السعودي.

وكان بن زكري قد حمل هزائم الفريق الأخيرة لتكرار أخطاء التحكيم، وأضاف انه لا يستطيع تحمل الظروف الحالية، والتي لا تساعد على مواصله مشواره التدريبي في السعودية.