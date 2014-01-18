أخبار عاجلة

د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين -
نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب -
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر -
توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 28.5 مليار دولار -
فيديو| خالد يوسف: راجع للفن من جديد.. ولن أعتزل السياسة -
«اليايات ومهمات وسائل النقل» تستهدف 16 مليون جنيه أرباح خلال 2017 -
«نيازا» تتوقع 314 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالى المقبل -
فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
وزير البيئة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى التعاون في مجالات المياه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

موديز ترفع درجة تصنيف أيرلندا مع آفاق إيجابية

Google+ Print
موديز ترفع درجة تصنيف أيرلندا مع آفاق إيجابية موديز ترفع درجة تصنيف أيرلندا مع آفاق إيجابية

(أ. ف.ب)

أعلنت وكالة التصنيف الائتمانى "موديز" أنها رفعت تصنيف دين أيرلندا درجة واحدة إلى "بى إيه إيه3" وذلك بفضل تسارع نموها الاقتصادى والخروج من خطة المساعدة الدولية، ورفعت موديز أيضا آفاق هذه الدرجة من مستقر إلى إيجابى.

وأضافت الوكالة أن "قدرة نمو الاقتصاد الأيرلندى إضافة إلى عملية تنقية الموازنة الجارية ستؤديان إلى خفض معدل دين الذى كان سجل أخيرا أحد أعلى مستوياته".
> وأوضح كبير المحللين لدى موديز لشؤون أيرلندا كريستن ليندوف أن الآفاق الاقتصادية الإيجابية تحفز على التفاؤل.
> وقال لوكالة فرانس برس إن "رفع درجة التصنيف يعكس قدرة الاقتصاد الأيرلندى على النمو وسيسهل، مع تعزيز القدرة الضرائبية التى ستتواصل فى السنوات المقبلة، انخفاض مستويات الدين المرتفعة جدا".

وأوردت الوكالة أيضا خروج أيرلندا "ضمن المهل" من خطة المساعدة الدولية التى قدمها الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى، ذلك أن البلد استعاد "ملاءة أفضل وجدد دخوله إلى الأسواق" المالية.
> واعتبر وزير المالية الأيرلندى مايكل نونان أن رفع التصنيف الائتمانى لأيرلندا يأتى تأكيدا على السياسة التى تم انتهاجها منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008 والضائقة التى تلتها بالنسبة إلى البلاد.

وعلق الوزير فى بيان أن "قرار موديز برفع درجة تصنيف الدين فى أيرلندا يعكس التقدم الكبير الذى تحقق بهدف استقرار المالية العامة وإعادة هيكلة القطاع المصرفى وخصوصا العمل على انطلاق الاقتصاد مجددا وإيجاد فرص عمل جديدة".

وفى نهاية ديسمبر، أصبحت أيرلندا أول دولة فى منطقة اليورو تتجاوز خطة المساعدة الدولية، وكانت وافقت على خطة إنقاذ بقيمة 85 مليار يورو قدمها الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى فى 2010 عندما هددت القفزة العقارية بتفجير نظامها المصرفى.
> والأسبوع الماضى، نجحت أيرلندا من جهة أخرى فى أول إصدار للسندات مع معدل فائدة بنحو 3.5%، وهو أدنى بكثير من معدل الإصدار الذى طرح فى مارس 2013.

لمزيد من أخبار الاقتصاد:
>وزير التخطيط: مصر تعانى من كثرة الاستراتيجيات وليس من قلتها

"جاسكو": سنصلح خط الغاز بالعريش فور انتهاء تحقيقات النيابة

20% ارتفاعا فى أسعار الأسماك بعد موجة البرد التى ضربت البلاد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية