موديز ترفع درجة تصنيف أيرلندا مع آفاق إيجابية

(أ. ف.ب)

أعلنت وكالة التصنيف الائتمانى "موديز" أنها رفعت تصنيف دين أيرلندا درجة واحدة إلى "بى إيه إيه3" وذلك بفضل تسارع نموها الاقتصادى والخروج من خطة المساعدة الدولية، ورفعت موديز أيضا آفاق هذه الدرجة من مستقر إلى إيجابى.

وأضافت الوكالة أن "قدرة نمو الاقتصاد الأيرلندى إضافة إلى عملية تنقية الموازنة الجارية ستؤديان إلى خفض معدل دين الحكومة الذى كان سجل أخيرا أحد أعلى مستوياته".

> وأوضح كبير المحللين لدى موديز لشؤون أيرلندا كريستن ليندوف أن الآفاق الاقتصادية الإيجابية تحفز على التفاؤل.

> وقال لوكالة فرانس برس إن "رفع درجة التصنيف يعكس قدرة الاقتصاد الأيرلندى على النمو وسيسهل، مع تعزيز القدرة الضرائبية التى ستتواصل فى السنوات المقبلة، انخفاض مستويات الدين المرتفعة جدا".

وأوردت الوكالة أيضا خروج أيرلندا "ضمن المهل" من خطة المساعدة الدولية التى قدمها الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى، ذلك أن البلد استعاد "ملاءة أفضل وجدد دخوله إلى الأسواق" المالية.

> واعتبر وزير المالية الأيرلندى مايكل نونان أن رفع التصنيف الائتمانى لأيرلندا يأتى تأكيدا على السياسة التى تم انتهاجها منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008 والضائقة التى تلتها بالنسبة إلى البلاد.

وعلق الوزير فى بيان أن "قرار موديز برفع درجة تصنيف الدين فى أيرلندا يعكس التقدم الكبير الذى تحقق بهدف استقرار المالية العامة وإعادة هيكلة القطاع المصرفى وخصوصا العمل على انطلاق الاقتصاد مجددا وإيجاد فرص عمل جديدة".

وفى نهاية ديسمبر، أصبحت أيرلندا أول دولة فى منطقة اليورو تتجاوز خطة المساعدة الدولية، وكانت وافقت على خطة إنقاذ بقيمة 85 مليار يورو قدمها الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى فى 2010 عندما هددت القفزة العقارية بتفجير نظامها المصرفى.

> والأسبوع الماضى، نجحت أيرلندا من جهة أخرى فى أول إصدار للسندات مع معدل فائدة بنحو 3.5%، وهو أدنى بكثير من معدل الإصدار الذى طرح فى مارس 2013.

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