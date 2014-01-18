أخبار عاجلة

د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين -
نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب -
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر -
توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 28.5 مليار دولار -
فيديو| خالد يوسف: راجع للفن من جديد.. ولن أعتزل السياسة -
«اليايات ومهمات وسائل النقل» تستهدف 16 مليون جنيه أرباح خلال 2017 -
«نيازا» تتوقع 314 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالى المقبل -
فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
وزير البيئة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى التعاون في مجالات المياه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

الأمم المتحدة تختار "حسام الجمل" استشاريا فى منتدى حوكمة الإنترنت

Google+ Print
الأمم المتحدة تختار "حسام الجمل" استشاريا فى منتدى حوكمة الإنترنت الأمم المتحدة تختار "حسام الجمل" استشاريا فى منتدى حوكمة الإنترنت

أعلن رسميا مكتب الأمين العام للأمم المتجددة بان كى مون بأنه قد وقع اختيار الأمين العام على المهندس حسام الجمل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال وعضو مجلس إدارة المنظمة الأفريقية للمعلومات والاتصالات "أفيكتا" وذلك بحسب بيان السبت.

وتم اختيار الجمل ضمن خمسة أعضاء جدد للانضمام إلى المجموعة الاستشارية من أصحاب المصالح المتعددة لمساعدة الأمين العام فى الإعداد لمنتدى حوكمة الإنترنت ٢٠١٤ والذى سيعقد فى اسطنبول فى الفترة من ٢-٤ سبتمبر ٢٠١٤.

وتضم المجموعة ممثلى الحكومات، ومندوبى كبريات الشركات العالمية وممثلى المجتمع المدنى والمنظمات الدولية من مختلف أنحاء العالم، وتضم قائمة الأعضاء الجدد, فيرات باطاى رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية فى الهند، ومايكل تيلسون مير السياسات الاستراتحية بشركة مايكروسوفت، وجياكومو مازون مدير العلاقات المؤسسية فى اتحاد الإذاعات الأوروبية.

وكان مجلس إدارة المنظمة الأفريقية لنظم المعلومات "AFICTA" قد اختار فى وقت سابق المهندس حسام الجمل - نائب رئيس مجلس إدارة اتصال - ليكون ممثلا لها فى "مبادرة الأعمال لدعم مجتمع المعلومات ICC BASIS ", التى تتبع غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس – فرنسا.

وقد أطلقت الغرفة هذه المبادرة عام 2006 فى أعقاب مؤتمر قمة المعلوماتية فى كل من جينيف 2003, وتونس 2005 لدعم التنسيق بين شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالميا، بما يسمح للقطاع الخاص بأن يشارك فى صنع السياسات المعلوماتية من خلال منتدى حوكمة الإنترنت, الاتحاد الدولى للاتصالات, مؤتمرات قمة المعلوماتية, منظمات الأمم المتحدة.

لمزيد من أخبار الاقتصاد:
>وزير التخطيط: مصر تعانى من كثرة الاستراتيجيات وليس من قلتها

"جاسكو": سنصلح خط الغاز بالعريش فور انتهاء تحقيقات النيابة

20% ارتفاعا فى أسعار الأسماك بعد موجة البرد التى ضربت البلاد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية