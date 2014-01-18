الأمم المتحدة تختار "حسام الجمل" استشاريا فى منتدى حوكمة الإنترنت

أعلن رسميا مكتب الأمين العام للأمم المتجددة بان كى مون بأنه قد وقع اختيار الأمين العام على المهندس حسام الجمل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال وعضو مجلس إدارة المنظمة الأفريقية للمعلومات والاتصالات "أفيكتا" وذلك بحسب بيان السبت.

وتم اختيار الجمل ضمن خمسة أعضاء جدد للانضمام إلى المجموعة الاستشارية من أصحاب المصالح المتعددة لمساعدة الأمين العام فى الإعداد لمنتدى حوكمة الإنترنت ٢٠١٤ والذى سيعقد فى اسطنبول فى الفترة من ٢-٤ سبتمبر ٢٠١٤.

وتضم المجموعة ممثلى الحكومات، ومندوبى كبريات الشركات العالمية وممثلى المجتمع المدنى والمنظمات الدولية من مختلف أنحاء العالم، وتضم قائمة الأعضاء الجدد, فيرات باطاى رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية فى الهند، ومايكل تيلسون مير السياسات الاستراتحية بشركة مايكروسوفت، وجياكومو مازون مدير العلاقات المؤسسية فى اتحاد الإذاعات الأوروبية.

وكان مجلس إدارة المنظمة الأفريقية لنظم المعلومات "AFICTA" قد اختار فى وقت سابق المهندس حسام الجمل - نائب رئيس مجلس إدارة اتصال - ليكون ممثلا لها فى "مبادرة الأعمال لدعم مجتمع المعلومات ICC BASIS ", التى تتبع غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس – فرنسا.

وقد أطلقت الغرفة هذه المبادرة عام 2006 فى أعقاب مؤتمر قمة المعلوماتية فى كل من جينيف 2003, وتونس 2005 لدعم التنسيق بين شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالميا، بما يسمح للقطاع الخاص بأن يشارك فى صنع السياسات المعلوماتية من خلال منتدى حوكمة الإنترنت, الاتحاد الدولى للاتصالات, مؤتمرات قمة المعلوماتية, منظمات الأمم المتحدة.

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