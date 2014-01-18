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اشتباكات بالقرب من سجن الأحداث بمنطقة "الطوبجي" العراقية ومحاولة اقتحامه

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اشتباكات بالقرب من سجن الأحداث بمنطقة "الطوبجي" العراقية ومحاولة اقتحامه اشتباكات بالقرب من سجن الأحداث بمنطقة "الطوبجي" العراقية ومحاولة اقتحامه

كتب : أ.ش.أ منذ 36 دقيقة

أفاد مصدر أمني، اليوم، بأن مسلحين مجهولين هاجموا مساء اليوم، سجن الأحداث بمنطقة "الطوبجي" غربي العاصمة بغداد في محاولة لاقتحامه .

وقال المصدر، إن سيارة مفخخة انفجرت مساء اليوم، بالقرب من سجن الأحداث في منطقة "الطوبجي" غربي بغداد أعقبه هجوم مسلح في محاولة لاقتحام السجن ،مضيفا أن القوات الأمنية اشتبكت مع المسلحين وما زال الاشتباك مستمرا، وأشار إلى وصول تعزيزات جوية من طيران الجيش لمساندة القوات الأمنية .

وكان مصدر أمني، أفاد بأن 18 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح في انفجار السيارة المفخخة بمنطقة "الطوبجي" .

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