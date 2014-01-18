مجلس الوزراء يوفق على إنشاء كوبري في أسيوط بتكلفة 25 مليون جنيه

كتب : سعاد أحمد ومحمود مالك السبت 18-01-2014 19:19

أعلن اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط عن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على إنشاء كوبري بشارع 23 يوليو بمدينة أسيوط بتكلفة تصل إلى 25 مليون جنيه.

كان المحافظ، أرسل مذكرة لمجلس الوزراء للموافقة على إنشاء الكوبري للقضاء على الاختناقات المرورية المتكررة في أوقات الذروة بمناطق السادات والمحطة ووسط المدينة، لافتا إلى أهمية الكوبري في تحقيق سيولة مرورية بين شرق وغرب المدينة وبين مواقف السرفيس بالأزهر ونزلة عبد اللاه ويعد إضافة حيوية لتسهيله الانتقالات اليومية للمواطنين وتوفير السبل للعمل والإنتاج والقضاء على الزحام.

وأشار حماد إلى أن المحافظة تطبق خطة للقضاء على الزحام وتسهيل الحركة المرورية برصف وتوسعة العديد من الشوارع حيث يجري حاليا توسعة شارع حسن الباقوري على كورنيش الترعة الإبراهمية بمساحة 6 أمتار، ومتوقع الانتهاء منه خلال شهر بتكلفة قدرها 6 ملايين جنيه كما يجري رصف العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية بغرب وشرق المدينة، ومنها شوارع يسري راغب و26 يوليو وسعد زغلول والمجاهدين والبيسري وتفرعاتهم بحي غرب ومنطقة تقسيم الحقوقين وتقسيم اليوسفي والمساكن الشعبية بالوليدية بحي شرق بتكلفة تصل إلى 15 مليون جنيه.