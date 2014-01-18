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12 كنيسة بكفر الشيخ تحتفل بـ"الغطاس" وسط تشديدات أمنية وانقطاع الكهرباء

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12 كنيسة بكفر الشيخ تحتفل بـ"الغطاس" وسط تشديدات أمنية وانقطاع الكهرباء 12 كنيسة بكفر الشيخ تحتفل بـ"الغطاس" وسط تشديدات أمنية وانقطاع الكهرباء
بدأت 12 كنيسة بكفر الشيخ، مساء اليوم، احتفاﻻتها بعيد الغطاس المجيد، بقداس الصلاة والدعوات.

كتب : الوطن السبت 18-01-2014 19:23

وقال الشماس جورج مكاري، بكنيسة مار جرجس بالحامول، إن اﻻحتفاﻻت بدأت منذ السادسة مساءً، وتستمر حتى الحادية عشر، مضيفا أن انقطاع الكهرباء لم يمنعهم من استكمال الصلوات، فيما انقطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق التي تقع بها كنائس، حيث انقطع عن كنيسة السيدة العذراء بمدينة كفر الشيخ.

وعلى جانب آخر، شهد محيط الكنائس بجميع المدن والقرى تعزيزات أمنية مشددة من قبل مديرية أمن كفر الشيخ، بقيادة اللواء عادل النطاط، ومعاونة قوات الجيش التي شاركت بمدرعاتها في عملية التأمين، كما اتخذت المديرية تعزيزات أمنية بمداخل ومخارج المحافظة، تحسبا ﻷي عمليات إرهابية تستهدف المسيحيين.

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