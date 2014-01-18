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مؤتمر للجبهة الشعبية بالمنوفية للاحتفال بنجاح الاستفتاء

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مؤتمر للجبهة الشعبية بالمنوفية للاحتفال بنجاح الاستفتاء مؤتمر للجبهة الشعبية بالمنوفية للاحتفال بنجاح الاستفتاء

كتب : محمود الحصري وسحر عون السبت 18-01-2014 19:59

نظمت الجبهة الشعبية، مؤتمرا صحفيا عصر اليوم، للاحتفال بنجاح الاستفتاء، في غرفة العمليات بحضور الإعلاميين وممثلي الجبهة.

وأضاف عادل برسيم، نقيب الزراعيين ومنسق عام الجبهة أن غرفة العمليات المركزية للجبهة بالمنوفية أعلنت نتيجة الاستفتاء قبل أي جهة في ، وكان عدد المقيدين ٢٣٥٠١٢٢، وعدد الحضور ١٢٦٩١١٧، بنسبة ٥٤.٧ في المائة، عدد المؤيدين ١٢١٨٢٤٠ وعدد المعارضين ٣٨٠٧٠، وعدد الأصوات الباطلة ١٢٦٩٠، ونسبة المؤيدين ٩٦ في المائة، ونسبة المعارضين ٣ في المائة، ونسبة الباطل ١ في المائة.

وكانت المؤشرات التي صدرت من غرف العمليات الرسمية هي عدد المقيدين ٢٣١٩١٥٨ وعدد الحضور ١٢٣٣٩٥٧، وعدد المؤيدين ١٢٠٤١٥٨، وعدد المعارضين ١٦٤٣١، وعدد الأصوات الباطلة ١٢٣٦٦، ونسبة المؤيدين ٩٧.٥٨ في المائة، ونسبة الحضور ٥٣.٢ في المائة ونسبة الخطأ لم تتعد ١ في المائة، وهذا يثبت مدى كفاءة غرفة عمليات الجبهة وشبكة الاتصال الخاصة بها وأصدرت الجبهة بيانا أكدت فيه أن نسبة الحضور بالمنوفية بلغت 54.7% وبلغت نسبة المخالفات نحو 255 مخالفة تنوعت ما بين تأخر فتح اللجان وتوجيه عدد من الموظفين للناخبين للتصويت بـ"لا" ومحاولات الاحتكاك بين الناخبين وعدد من عناصر الإخوان وبطء عملية التصويت.

وأضاف علاء سلطان، أمين عام الجبهة ومسؤول غرفة العمليات المركزية عن تشكيلات غرف العمليات بقرى المحافظة والزيارات التي تمت من المراقبين الدوليين وأوضح أن الجبهة شكلت ٥٢٣ غرفة عمليات بواقع غرفة لكل مقر من مقار اللجان، إضافة إلى ٩ غرف عمليات لكل مركز إداري غرفة، فضلا عن غرفة العمليات المركزية على مستوى المحافظة بمقر الجبهة في نقابة الزراعيين بشبين الكوم، وتم الربط بينهم من خلال اتصالات داخلية أثبتت كفاءتها في سرعة ودقة البيانات.

وأشار هيثم شرابي، مسؤول لجنة الخدمات الجماهيرية ومسؤول الحشد بالغرفة إلى أنه تم تسيير ٣٦ سيارة دعاية مسموعة في كافة أنحاء المحافظة بواقع سيارة لكل وحدتين محلية بدأت عملها من يوم السبت السابق على الاستفتاء ولمدة خمسة أيام متواصلة.

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