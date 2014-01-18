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تخصيص 23 مليون لإنشاء 10 مدارس بحلايب وشلاتين

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تخصيص 23 مليون لإنشاء 10 مدارس بحلايب وشلاتين تخصيص 23 مليون لإنشاء 10 مدارس بحلايب وشلاتين

كتب : صلاح عبد الله السبت 18-01-2014 20:05

بحث اليوم اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إنشاء عشرة مدارس بكل من الشلاتين ومرسي حميدة، وإدلديت وإبرق ورأس حدربة والتي خصص لها 23 مليون، إضافة إلى إنشاء قصور ثقافة في كل من الشلاتين وحلايب وأبو رماد وإبرق ورأس حدربة ومخصص لها 7 مليون. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ لبحث تنمية مثلث حلايب وشلاتين.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على تقوية الإرسال التليفزيوني بحلايب وشلاتين للقناة الأولى والثانية والثامنة. وسوف يتم تطوير مركز إعلام الشلاتين، وإنشاء 6 تجمع تنموي بمعدل مجمع لكل قرية، والاستفادة من مياه الآبار الجوفية، إنشاء صوبات زراعية، وإنشاء مزارع سمكية في بعض التجمعات، وزراعة الذرة السكرية لتغذية الماشية، إنشاء مخبز نصف آلي واستراحة للعاملين بحلايب، إنشاء مجمع استهلاكي ومخازن بحلايب، إنشاء منفذ لبيع الأسماك.

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