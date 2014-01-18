القوى الثورية بالإسماعيلية تحتفل بنتيجة الدستور

كتب : نسرين المصري السبت 18-01-2014 20:16

نظم عدد من القوى الثورية والسياسية والحركات الثورية بمحافظة الإسماعيلية، احتفالاً بنادي السلام بنتيجة الاستفتاء على الدستور.

كان المستشار نبيل صليب، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قد أعلن مساء اليوم، نتيجة الاستفتاء على الدستور الذي أجري يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وقال إن عدد المشاركين في الاستفتاء بلغ 20.6 مليون ناخب بنسبة مشاركة بلغت 38.6%، مشيرًا إلى أن عدد المصوتين بـ"نعم" على الدستور بلغ 389 19.985 مليون ناخب بنسبة 98.1%، وعدد المصوتين بـ"لا" بلغ 381341 ناخب بنسبة 1.9%، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 246947 صوتًا.

وجهز عدد من القوى الثورية بالإسماعيلية استقبال النتيجة من خلال شاشات عرض ودي جي للتأكيد على وصول نتيجة الاستفتاء لكل المواطنين المتواجدين بالشوارع.