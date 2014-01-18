أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: إذا كثر الخبث فى المجتمع حق علينا العذاب -
التليفزيون الألماني يصور فيلمًا تسجيليًا عن الأهلي -
الاتحاد يتغلب على طنطا بهدف بازوكا.. ويتقدم للمركز الثامن -
«4 لصالح وكوليبالي».. «دكة» الأهلي تمطر شباك منوف بسباعية -
«عبد الغني» يقود مران مستبعدي سموحة -
الهندوراسي مارتينيز يعود إلى القاهرة -
تعزيزات أمنية بمحيط الأهلي بسبب «الأولتراس» -
د.عبدالناصر عمر: انتشار التحرش الجنسى الجماعى "حرب نفسية" -
الشيخ خالد الجندى ينتقد مهاجمى فتاة الشرقية المتحرش بها -
الشيخ خالد الجندى يعلق على واقعة التحرش بالشرقية: وحوش آدمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

القوى الثورية بالإسماعيلية تحتفل بنتيجة الدستور

Google+ Print
القوى الثورية بالإسماعيلية تحتفل بنتيجة الدستور القوى الثورية بالإسماعيلية تحتفل بنتيجة الدستور

كتب : نسرين المصري السبت 18-01-2014 20:16

نظم عدد من القوى الثورية والسياسية والحركات الثورية بمحافظة الإسماعيلية، احتفالاً بنادي السلام بنتيجة الاستفتاء على الدستور.

كان المستشار نبيل صليب، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قد أعلن مساء اليوم، نتيجة الاستفتاء على الدستور الذي أجري يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وقال إن عدد المشاركين في الاستفتاء بلغ 20.6 مليون ناخب بنسبة مشاركة بلغت 38.6%، مشيرًا إلى أن عدد المصوتين بـ"نعم" على الدستور بلغ 389 19.985 مليون ناخب بنسبة 98.1%، وعدد المصوتين بـ"لا" بلغ 381341 ناخب بنسبة 1.9%، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 246947 صوتًا.

وجهز عدد من القوى الثورية بالإسماعيلية استقبال النتيجة من خلال شاشات عرض ودي جي للتأكيد على وصول نتيجة الاستفتاء لكل المواطنين المتواجدين بالشوارع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية

د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية

الشيخ خالد الجندى: إذا كثر الخبث فى المجتمع حق علينا العذاب

الشيخ خالد الجندى: إذا كثر الخبث فى المجتمع حق علينا العذاب

د.عبدالناصر عمر: انتشار التحرش الجنسى الجماعى "حرب نفسية"

د.عبدالناصر عمر: انتشار التحرش الجنسى الجماعى "حرب نفسية"

الشيخ خالد الجندى ينتقد مهاجمى فتاة الشرقية المتحرش بها

الشيخ خالد الجندى ينتقد مهاجمى فتاة الشرقية المتحرش بها