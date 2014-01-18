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بالصور| تحت شعار "الجيش والشعب إيد واحدة".. القوات المسلحة تقيم احتفالية بنتيجة الاستفتاء في دمياط

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بالصور| تحت شعار "الجيش والشعب إيد واحدة".. القوات المسلحة تقيم احتفالية بنتيجة الاستفتاء في دمياط بالصور| تحت شعار "الجيش والشعب إيد واحدة".. القوات المسلحة تقيم احتفالية بنتيجة الاستفتاء في دمياط

كتب : سهاد الخضري منذ 50 دقيقة

نظمت حركة "أنا مصري ضد التطرف" وقوات الجيش بدمياط، احتفالية بمناسبة نتيجة الاستفتاء وإسقاط الجماعة الإرهابية وعلى نغمات الأغاني الوطنية شدا المواطنين الأغاني مقدمين الشكر لأفراد الجيش الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على .

وعلقت اللافتات المعبرة عن الاحتفال ومن بينها "سيري ياكنانة الله بخطى ثابتة نحو خارطة المستقبل.. سيري بخطى ثابتة وشعب عظيم وراءك" و"الجيش والشعب إيد واحدة"، وأطلق المواطنون الشماريخ والألعاب النارية من احتفالا بقوات الجيش؛ حيث رفعت أعلام مصر والتقط المواطنون الصور التذكارية مع ممثلي القوات المسلحة، كما جابت دورية لقوات الشرطة لتمشيط المنطقة.

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