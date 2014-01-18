بالفيديو - سيتي يواصل مطاردة أرسنال في ليلة هدفه الـ100

تمكن مانشستر سيتي من سحق ضيفه كارديف سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل مانشستر سيتي إلى هدفه الـ100 هذا الموسم بعد أن سجل دزيكو الهدف الأول للفريق.

وافتتح دزيكو التسجيل مبكرا في الدقيقة الـ14 قبل أن يباغت كارديف بهدف التعادل في الدقيقة 29 عن طريق كريج نون إلا أن خيسوس نافاس أهدى التقدم لسيتي مجددا بعدها بأربعة دقائق فقط.

وأضاف يايا توريه الهدف الثالث في الدقيقة 77 بتسديدة قوية بيسراه قبل أن يضيف أجويرو بعدها بدقيقتين الرابع بطريقة رائع ومجهود فردي أروع.

وقلص فرايزر كامبل النتيجة في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعد أن حول ركنية من الناحية اليسرى داخل الشباك دون رقابة.

بتلك النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني فيما تجمد رصيد كارديف عند 18 نقطة بالمركز الأخير.

شاهد أهداف المباراة