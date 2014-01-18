المتحدث العسكري : الجيش يهنئ الشعب بإقرار الدستور .. وسنظل حماة الإرادة المصرية

قال المتحدث العسكري على الصفحة الرسمية على فيس بوك أن الجيش تابع على مدار يومى الرابع عشر والخامس عشر من يناير 2014 إصطفاف الشعب لتحقيق أولى خطوات إستحقاق خارطة المستقبل التى أرستها إرادتهم الحرة على مدار ثورتين 25 يناير 2011 ، و30 يونيو 2013 .

وأشار الى أن عملية الإستفتاء على الدستور ملحمة وطنية أدارها الشعب المصرى العظيم برجاله ، ونساؤه ، وشبابه ، وشيوخه ، لبناء مستقبل زاهر تتحدث عنه الأجيال المتعاقبة .

وشدد البيان على أن القوات المسلحة المصرية هى جزء أصيل من نسيج الشعب المصرى وتدرك تماماً أن الشعب يعرف طريقه ويصنع مستقبله بإرادته الحرة وستظل القوات المسلحة دوماً حامية لهذه الإرادة .

وأضاف القوات المسلحة أنه لا يسعها فى هذه اللحظة التاريخية إلا أن نهنئ الشعب على إنجازه غير المسبوق وتوافقه على إقرار دستوره فى مشهد ديمقراطى وحضارى شهد به العالم أجمع ، وبحضور غير مسبوق ، تكامل فيه النسيج المصرى من أجل إنطلاقة وطنية نحو مستقبل أفضل .

وتقدمت القوات المسلحة بالشكر والتقدير والإعزاز لكل من ساهم فى إنجاح هذه الملحمة الوطنية الرائعة من أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية ، وقضاء مصر الشامخ الذين أشرفوا على عملية الإقتراع بكل نزاهة وشفافية وتفانى وإخلاص .