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المئات يحتفلون بإقرار الدستور بميدان الساعة في قنا

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المئات يحتفلون بإقرار الدستور بميدان الساعة في قنا المئات يحتفلون بإقرار الدستور بميدان الساعة في قنا

18 يناير 2014 | 9:10 مساءً

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جانب من الاحتفالات

جانب من الاحتفالات

نظم المئات من جبهة بلدى  وتمرد والمواطنين احتفالية بميدانى الساعة بمدينة قنا ، والعروسة بنجع حمادى للتعبير عن فرحتهم  ابتهاجا  بإقرار الدستور  بنسبة 98.1 % والتى تعد أولى خطوات لإستقرار الوطن

حيث  تجمع المئات من المواطنين عقب إعلان نتيجة الأستفتاء  وقاموا بتشغيل الأغانى الوطنية  و “تسلم الأيادى “  وقاموا بالرقص بالعصا وعروض فنية  لفرقة الفنون الشعبية، وحملوا صورا للفريق أول  عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، وطالبوه بالترشح  لرئاسة الجمهورية لتحقيق مطلب الشعب وقام أعضاء من حركة “تمرد” بنجع حمادى بتوزيع الحلوى على المواطنين.

وأوضح محمود عرفات منسق جبهة مصر بلدى أن هذة الأحتفالية لتقديم الشكر لجميع  المواطنين بقنا الذين استجابوا الدعوة بالمشاركة  فى الاستفتاء  والتى فاقت  مشاركتهم فى دستور الإخوان بالإضافة إلى  تقديم الشكر لقوات الجيش والشرطة  الذين قاموا بدورهم فى تأمين الأستفتاء.

2014-01-18

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