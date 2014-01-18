عادل هيكل: الدنيا ' منيلة بنيلة ' في الأهلي.. و ' الناس القديمة عليها بلاوي '

قال عادل هيكل المكلف من قبل وزارة الرياضة برئاسة الأهلي بإن النادي في حالة يرثى لها.

وزير الدولة لشؤون الرياضة طاهر أبو زيد أصدر قرارا بإقالة مجلس إدارة الأهلي، الذي انتهت فترة ولايته رسميا وتم مدها من قبل الدولة.

وقرر أبو زيد تكليف عادل هيكل برئاسة الأهلي حتى موعد انتخابات القلعة الحمراء.

ثم تردد أن حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أوقف القرار، وهو ما علق عليه هيكل قائلا: "عموما الدنيا منيلة بنيلة في الأهلي" متحدثا عن الملفات الحرجة في النادي.

وأردف بأن المجلس الذي يرأسه حسن حمدي "عليه بلاوي".

وتابع "تم إبلاغي بتكليفي، ومن المفترض أن أتوجه للأهلي يوم الأحد لتسلم الأختام بالكامل".

وأضاف "لكني سمعت عما يتردد، ورأيي واضح.. الأمر لا علاقة له بعادل هيكل".

وأوضح "لو مصلحة الأهلي أن أتواجد فأهلا وسهلا، لو مصلحة الأهلي هي عدم تغيير مجلس الإدارة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".