مقتل وإصابة 29 شخصا فى 3 انفجارات ببغداد

بغداد (أ. ش.أ)

أفاد مصدر أمنى عراقى بأن أكثر من 25 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح فى ثلاثة انفجارات بسيارتين مفخختين وعبوة ناسفة فى مناطق المنصور والنهضة والعامرية ببغداد.

وقال المصدر فى تصريح مساء اليوم السبت إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرون فى انفجار سيارة مفخخة قرب مول المنصور وسط بغداد، مشيرا إلى أن قوات الأمن قامت بتفريق المواطنين الذين تجمعوا قرب مكان الانفجار بعد ورود معلومات عن احتمال وجود سيارة مفخخة ثانية فى المنطقة.

وأضاف المصدر، أن سيارة ثانية انفجرت فى منطقة النهضة مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة، فيما انفجرت عبوة ناسفة بمنطقة العامرية غربى بغداد مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح.

وبحسب المصدر، سارعت قوات الأمن إلى أماكن التفجيرات، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.

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