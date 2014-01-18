الإعلام الكويتى يطلق غدا حملة لجمع التبرعات لدعم الشعب السورى

الكويت (أ. ش.أ)

تطلق وزارة الإعلام بالكويت غدا الأحد الحملة الوطنية لجمع التبرعات لدعم الشعب السورى، وذلك بالتعاون مع الجمعية الكويتية للإغاثة وتستمر ثلاثة أيام.

وذكرت الوزارة فى بيان صحفى اليوم السبت أن الحملة تأتى تلبية لنداء الإنسانية الذى أطلقه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتضامنا من الشعب الكويتى مع الظروف القاسية التى يواجهها الأشقاء فى سوريا نتيجة الأوضاع الراهنة فى بلدهم.

وأضاف البيان أن فعاليات حملة التبرعات التى ستقام على مدى الأيام الثلاثة المقبلة ستبث على الهواء مباشرة عبر تليفزيون دولة الكويت•

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