أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: إذا كثر الخبث فى المجتمع حق علينا العذاب -
التليفزيون الألماني يصور فيلمًا تسجيليًا عن الأهلي -
الاتحاد يتغلب على طنطا بهدف بازوكا.. ويتقدم للمركز الثامن -
«4 لصالح وكوليبالي».. «دكة» الأهلي تمطر شباك منوف بسباعية -
«عبد الغني» يقود مران مستبعدي سموحة -
الهندوراسي مارتينيز يعود إلى القاهرة -
تعزيزات أمنية بمحيط الأهلي بسبب «الأولتراس» -
د.عبدالناصر عمر: انتشار التحرش الجنسى الجماعى "حرب نفسية" -
الشيخ خالد الجندى ينتقد مهاجمى فتاة الشرقية المتحرش بها -
الشيخ خالد الجندى يعلق على واقعة التحرش بالشرقية: وحوش آدمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الإعلام الكويتى يطلق غدا حملة لجمع التبرعات لدعم الشعب السورى

Google+ Print
الإعلام الكويتى يطلق غدا حملة لجمع التبرعات لدعم الشعب السورى الإعلام الكويتى يطلق غدا حملة لجمع التبرعات لدعم الشعب السورى

الكويت (أ. ش.أ)

تطلق وزارة الإعلام بالكويت غدا الأحد الحملة الوطنية لجمع التبرعات لدعم الشعب السورى، وذلك بالتعاون مع الجمعية الكويتية للإغاثة وتستمر ثلاثة أيام.

وذكرت الوزارة فى بيان صحفى اليوم السبت أن الحملة تأتى تلبية لنداء الإنسانية الذى أطلقه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتضامنا من الشعب الكويتى مع الظروف القاسية التى يواجهها الأشقاء فى سوريا نتيجة الأوضاع الراهنة فى بلدهم.

وأضاف البيان أن فعاليات حملة التبرعات التى ستقام على مدى الأيام الثلاثة المقبلة ستبث على الهواء مباشرة عبر تليفزيون دولة الكويت•

لمزيد من الأخبار العربية..
>توغل محدود لقوات الاحتلال شمال غزة

برلمانى إسرائيلى يزعم: الأردن يريد بقاء تل أبيب على طول حدود الضفة

روسيا تدعو لإقناع المعارضة السورية بفتح المعابر الإنسانية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365