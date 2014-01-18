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اختطاف إيطاليين اثنين شرق مدينة درنة الليبية

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اختطاف إيطاليين اثنين شرق مدينة درنة الليبية اختطاف إيطاليين اثنين شرق مدينة درنة الليبية

اختطف مسلحون مجهولون خبيرين إيطاليين بالقرب من قرية مرتوبة الواقعة شرق مدينة درنة على الطريق الرابط بين درنة وطبرق شرقا بمسافة 25 كيلومترا.

وذكر مصدر أمنى فى تصريح اليوم السبت أن الشخصين المختطفين يحملان الجنسية الإيطالية، وهما خبيران فى مجال مد وتوصيل كوابل الاتصالات وتابعين لشركة متعاقدة مع وزارة الاتصالات لتنفيذ أعمال حفر ومد كوابل اتصالات.

وأوضح أن الشخصين فقدا أمس بالقرب من مدينة درنة، حيث أفاد السائق المكلف بتوصيلهم، أن مسلحين ملثمين أجبروه على التوقف عند طريق "المفتايح" وقاموا بإنزال المختطفين من سيارته واقتادوهما إلى سيارة أخرى وذهبوا بهما باتجاه مدينة درنة.

وأضاف أن بعض الشباب الموجودين هناك أعربوا عن أسفهم لاختطاف الشخصين رعايا الدولة الإيطالية، معبرين عن غضبهم من ذلك كونهم يعملان فى مجال الاتصالات وليس لهم علاقة بالسياسة.
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