ذعر طلاب معهد جنيفة بالسويس بعد سقوط برج إسعاف على المبنى

آثار سقوط برج اتصالات على مبنى معهد جنيفة الأزهرى بمنطقة السويس الأزهرية بقرية جنيفة طريق السويس- الإسماعيلية حالة من القلق بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالمعهد.

فقد أدت رطوبة التربة إلى إسقاط برج اتصالات مجاور للمعهد على مبنى معهد (فتيات جنيفة الإعدادى والثانوى.

ومن جانبه قال عمرو الحسانى، وكيل نقابة الأزهر المستقلة بالسويس إن معهد جنيفة به ثلاثة معاهد ابتدائى وإعدادى وثانوى بنين وفتيات، وقد توقف البناء به منذ سنين عدة، مشيرا إلى أنه لا يصلح ليكون مؤسسة تعليمية والأكثر خطورة هو وجوده على الطريق السريع الصحراوى، حيث يقوم الطلاب يوميا بعبوره مما قد يؤدى إلى حادثة بالإضافة إلى سفر المعلمين يوميا إلى ومن المعهد مسافة تزيد على 40 كيلو مترا حتى يقوموا بواجبهم إزاء تعليم طلاب القرية.

وأضاف الحسانى أن هناك معلمة فقدت الوعى أثناء سقوط البرج بالمعهد لأن الاصطدام جاء فوق كنترول معهد الفتيات.

وناشد المعلمون الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف بالنظر لمعهد جنيفة الأزهرى، حيث إنه بدون أسوار.

ومن جانبه قال الشيخ جعفر عبد الله، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إنه لم يصل إليه أية شكوى اليوم من محافظة السويس ولم يتم إخباره بالحادثة، مشيرا إلى أنه سوف يتأكد من الحادثة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة والمعهد.

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