الغرفة التجارية بالبحيرة: بدء إنشاء أكبر مشروع لصناعة الألبان بمصر

قال فتحى مرسى، رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، إن أكبر مشروع لإنتاج وصناعة الألبان سيبدأ اعتباراً من أول فبراير.

وأشار إلى أنه يعد أكبر تجمع لمنتجات الألبان على مساحة 125 فداناً وبتكلفة 4.8 مليون يورو من منظمة التغذية والزراعة بالأمم المتحدة.

وأضاف "مرسى" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "غرفة الأخبار" على فضائية "CBC extra": "إن أى مستثمر يريد أن يشترك فى هذا التجمع له الحق فى ذلك لأنه تجمع عنقودى يشمل جميع طوائف المستثمرين".

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