مقتل 16 شخصاً فى قصف جوى على مدينة حلب وريفها وغارات مكثفة قرب دمشق

قتل 16 شخصا السبت فى قصف من الطيران الحربى السورى على مدينة حلب وريفها فى شمال البلاد، فى وقت نفذ الطيران ثمانى غارات على مناطق شرق دمشق، بحسب ما ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال المرصد فى بريد إلكترونى "قصف الطيران مناطق فى حيى طريق الباب وكرم الجبل فى مدينة حلب ومعلومات أولية عن خمسة شهداء بينهم أطفال فى طريق الباب وسقوط جرحى".

وكان الطيران قصف صباحا حى الصاخور فى حلب ما تسبب بمقتل خمسة رجال، وتسيطر كتائب من المعارضة المسلحة على هذه الأحياء الواقعة فى شرق المدينة.

كما "قصف الطيران المروحى بالبراميل المتفجرة مناطق فى مدينة الباب شرق حلب ما أدى إلى مصرع خمسة مقاتلين من الدولة الإسلامية فى العراق والشام واستشهاد رجل وسقوط جرحى"، بحسب المصدر نفسه.

وقالت الهيئة العامة للثورة السورية فى بريد إلكترونى، إن هناك "نقصا فى المواد والكوادر الطبية فى المدينة"، وبالتالى يخشى من ارتفاع عدد الضحايا.

وشمل قصف الطيران المروحى بالبراميل المتفجرة أحياء أخرى فى حلب ومناطق فى قريتى الجميمة وبردة فى ريف حلب الجنوبى، بحسب المرصد.

من جهة أخرى، قال المرصد، إن "الطيران الحربى نفذ ثمانى غارات جوية على منطقة المرج فى الغوطة الشرقية" شرق العاصمة، وان قوات النظام قصفت مناطق فى مدينة داريا فى الغوطة الغربية حيث تدور اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلى كتائب معارضة.

ويأتى ذلك غداة مقتل 19 شخصا بيهم طفلان وثلاثة من عناصر الكتائب المقاتلة فى قصف للقوات النظامية على مناطق فى بلدة مديرا فى الغوطة الشرقية، كما سجلت غارات مكثفة السبت على مناطق فى اللاذقية ودرعا وحماه

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